TV ekranlarından tanınan Beyazıt Öztürk’ün sanatçı kimliği açığa çıktı. Öztürk’ün “Şey” adlı heykel projesiyle havalimanında unutulan eşyalardan oluşturduğu “Şeyler” sergisi, İstanbul Havalimanı dış hatlar terminalinde bulunan İGA ART Galeri’de sanatseverlerle buluşuyor.

MURAT ÖZTEKİN - Sergi, havalimanlarının yalnızca birer geçiş noktası değil, aynı zamanda insan hikâyelerinin, hatıraların ve hislerin kesiştiği mekânlar olduğuna işaret ediyor.

Havalimanında hatıralar canlandı! Beyazıt Öztürk’ün eserleri sergileniyor

Aslında güzel sanatlar fakültesi mezunu olan Öztürk “Şey’ heykeli ve ‘Şeyler’ sergisini kurgularken, bantlardan geçip gidenlerin değil, orada takılı kalanların, unutulanların peşine düştüm. Bu hafızanın atık olmasını kabul edemedim; ben de onları birer başrol oyuncusu yaptım” diyor.

