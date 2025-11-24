İlim Yayma Cemiyeti’nin 75'inci yılına denk gelen 4'üncü İlim Yayma Ödülleri, 29 Kasım Cumartesi günü sahiplerini bulacak. Bu yıl rekor başvuru alan ödül programı, 180 bin akademisyene ulaşılan kapsamlı tanıtım çalışmasıyla dikkat çekiyor.

29 Kasım Cumartesi günü İlim Yayma Ödülleri sahiplerini bulacak. Necmettin Bilal Erdoğan, iki yılda bir düzenlenen ve bu yıl dördüncüsü gerçekleştirilecek olan ödül çalışmasının detaylarını paylaştı.

Necmettin Bilal Erdoğan:

"Yıllar geçtikçe farklı misyonları üstlenerek devam ediyoruz. Türkiye'de bilimsel çalışmalarla dertlenen bir platform olduk. "Sağlıkta teknolojik istiklal" bildirisi bir çalışmayı başlattık.

Cumartesi akşamı ödüller sahiplerine verilecek. Ödüllerden sonra da akademisyenlerin çalışmalarını paylaşmaya, desteklemeye devam edeceğiz.

Bu yılın bir özelliği daha var. Bu yıl İlim Yayma Cemiyetimizin 75. yılı.

180 bin akademisyene ulaştık."

İlim Yayma Ödülleri Komisyon Başkanı İdris Sarısoy:

"2025 yılında önceki yıllardan farklı olarak kapsamlı bir tanıtım çalışması yürüttük. 74 rektörümüzle bizzat görüştük, 100 rektörümüzle toplu olarak görüştük. 204 üniversitemize ulaştık. YÖK'ün desteğiyle 180 bin akademisyenimize ödüller hakkında bilgi ulaştırdık. Hepsine basılı mektuplar ulaştırdık.

Bu sene toplam 1324 başvuru aldık. Bu önceki yılların rekoru oldu.

188 farklı kurumdan başvuru aldık. 174'ü üniversiteler oldu. Diğer 14 kurum da Sağlık Bakanlığı gibi resmi kurumlar oldu.

29 bilim kurulu üyesi, 202 teknik değerlendirme ve toplamda 316 bilimsel değerlendirme ekibiyle ödüllere karar verildi."

