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Büyük ödül 5 milyon lira! Bilal Erdoğan duyurdu, İlim Yayma Ödülleri başvuruları başladı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Büyük ödül 5 milyon lira! Bilal Erdoğan duyurdu, İlim Yayma Ödülleri başvuruları başladı
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İlim Yayma Vakfı tarafından gelenek haline gelen akademi ödülleri için başvuru süreci başladı. İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı N. Bilal Erdoğan, vakıf başkanı Yusuf Tülün ve İlim Yayma Ödülleri heyet başkanı Prof. Dr. İdris Sarısoy basın toplantısı düzenledi. Toplantıda ilk kategoride büyük ödülün 5 milyon TL, diğer iki kategoride 2 milyon TL olduğu duyuruldu.

Türkiye'de bilimsel çalışmaların desteklenmesi, araştırmaların teşvik edilmesi ve başarının ülke ve insanlık hizmetine sunulmasını hedefiyle verilen ‘Türkiye'nin Akademi Ödülleri’ sloganıyla verilen ödüllerin bu yıl 4’üncüsü veriliyor.

67 ÜNİVERSİTE İLE TEMAS KURULDU

Önceki yıllarda ödül alan hocaların da katıldığı programda ödül sonrası akademik çalışmaların topluma ulaştırılması, hem ülke  hem de dünya çapında çözümlere yol açılması için yapılanlar anlatıldı. 

Büyük ödül 5 milyon lira! Bilal Erdoğan duyurdu, İlim Yayma Ödülleri başvuruları başladı - 1. Resim

Şimdiye kadar 67 üniversiteyle rektörler üzerinden temas kurulduğu, 100’ün üzerinde üniversiteyle görüşüleceği belirtilirken, akademisyelere özel olarak mektuplar gönderileceği de kaydedildi. 

SON BAŞVURU 31 TEMMUZ'DA

16 Mayıs itibarıyla ilimyaymaodulleri.org sayfasından başlayan başvuru süreci 31 Temmuz'a kadar devam edecek. Ödüllere akademisyenler bizzat başvurabildiği gibi “aday gösterme” suretiyle başkaları da değerli gördüğü akademik çalışmaları ulaştırabilecek.

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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