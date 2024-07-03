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İlk altı ayda rağbet arttı! Millî Saraylara 3,9 milyon ziyaretçi

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
İlk altı ayda rağbet arttı! Millî Saraylara 3,9 milyon ziyaretçi
Milli Saraylar, Turizm, Haber

Kültür - Sanat Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Millî Saraylara rağbet arttı. 2024 yılının ilk altı ayda 3,9 milyon ziyaretçi Milli Sarayları gezdi. 2023 yılının aynı döneminde bu rakam 3,2 milyondu.

MURAT ÖZTEKİN'İN HABERİ - Millî Saraylar Başkanlığına bağlı tarihî müze ve binalar, 2024 yılında da yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktası oldu.

Bu yılın ilk yarısında Millî Sarayları gezen turist sayısı, yüzde 19 artışla 3 milyon 945 bin 741’e yükseldi. Bu sayı 2023 yılının aynı döneminde, 3 milyon 324 bin 396 kişi olarak gerçekleşmişti.

Topkapı Sarayı, ziyaretçi artışında 2 milyon 190 bin 530 kişiyle başı çekti. Sarayda restorasyon sonrası düzenlemeyle yeniden ve ilk defa ziyarete açılan bölümler artışta tesirli oldu.

Düzenleyen:  - Kültür - Sanat
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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