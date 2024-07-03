İlk altı ayda rağbet arttı! Millî Saraylara 3,9 milyon ziyaretçi

Millî Saraylara rağbet arttı. 2024 yılının ilk altı ayda 3,9 milyon ziyaretçi Milli Sarayları gezdi. 2023 yılının aynı döneminde bu rakam 3,2 milyondu.

MURAT ÖZTEKİN'İN HABERİ - Millî Saraylar Başkanlığına bağlı tarihî müze ve binalar, 2024 yılında da yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktası oldu.

Bu yılın ilk yarısında Millî Sarayları gezen turist sayısı, yüzde 19 artışla 3 milyon 945 bin 741’e yükseldi. Bu sayı 2023 yılının aynı döneminde, 3 milyon 324 bin 396 kişi olarak gerçekleşmişti.

Topkapı Sarayı, ziyaretçi artışında 2 milyon 190 bin 530 kişiyle başı çekti. Sarayda restorasyon sonrası düzenlemeyle yeniden ve ilk defa ziyarete açılan bölümler artışta tesirli oldu.