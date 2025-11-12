İslam sanatları Londra’yı aydınlatıyor! Farklı ülkelerden ustalar buluşuyor

İngiltere Kralı III. Charles’ın 2006’da kurduğu Turquoise Mountain Vakfı, dünyaca meşhur müzayede evi Sotheby’s’te düzenlediği “İnanç Motifleri: İslam Sanatında Yaşayan Gelenekler” adlı sergideİslam sanatının farklı coğrafyalardaki ustalarını buluşturuyor.

Sergi, Afganistan, Filistin, Suriye, Ürdün ve Suudi Arabistan’dan usta zanaatkârların elinden çıkan eserleri bir araya getiriyor. Böylece İslam sanatında inanç, estetik ve zanaatkârlığın kesiştiği noktalar yeniden yorumlanıyor.

NELER YOK NELER!

Minberler, Kur’an rahleleri, el yazması mushaflar, çiniler, cam kandiller, oyma ahşap kapılar ve süs kemerleri gibi eserlerin yer aldığı sergi, mimari ve el sanatlarının ruhunu modern yaklaşımla ziyaretçilere sunuyor.

Turquoise Mountain Vakfı Başkanı Shoshana Stewart, “Londra’da İslam, Orta Doğu ve Asya sanatını kutlayan bu etkinlikte en heyecan verici şey, bugün üretilmiş bu eserlerin geleceğin koleksiyon parçaları olarak Londra’nın merkezine getirilmesi ve yaşayan geleneklerin burada sergilenmesidir” diyor.