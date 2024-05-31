Kitapları raflardan kaldırılıyor... Kohen’in ‘yok olsunlar’ sözlerine büyük tepki

Çocukların Gazze’de bilerek ölüme gönderildiğini iddia edip "Yavrusunu yem eden yok olsun” diyen Azra Kohen, büyük tepki topladı. Eserleri kitap platformlarından kaldırılan yazar, ifadelerinin çarpıtıldığını savundu.

MURAT ÖZTEKİN'İN HABERİ - Yazar Azra Sarızeybek Kohen’in Filistin’deki çocuklar hakkındaki sözleri tartışmaların merkezinde... Kohen’in Gazze’deki çocukların sosyal medya etkileşimi almak için öldürüldüğünü iddia etmesi, büyük tepki topladı.

Yazarın bir sosyal medya yorumunda Filistin’deki bombardıman hakkında kullandığı “Kendi yavrusunu bombanın atılacağı megafonla üç saat önceden duyurulan ve bas bas bağırılan yere götürüp bombanın atılacağı yere oturtup köşeye geçip videosunu çekebilecek içerikte olan herkesin yok olmasını diliyorum! Ve o çocukların kurtarılması için her gün dua ediyorum. Yavrusunu korumayan yem eden hiçbir kimse yaşamı hak etmiyor” ifadeleri, farklı kesimlerce kınandı. Kitapyurdu, D&R ve BKM Kitap gibi bazı online kitap satış platformları Kohen’in eserlerini satıştan kaldırdı. Yayımcısı Everest de “İnsanlık suçunu meşrulaştıran kişiler bünyemizde yer alamaz” açıklamasıyla yazara kapıyı gösterdi.

KOHEN: İSRAİL DEVLETİ'Nİ AFFEDİLMEZ BULUYORUM

Ancak ifadelerinin çarpıtıldığını iddia eden Kohen, sosyal medyada bir açıklama yayınlayarak üç ay evvel kendisine bir video gönderildiğini, söz konusu yorumları Refah’taki son durumla ilgili olarak değil, o görüntüler hakkında yaptığını savundu. Kohen şöyle konuştu: Ben Filistinli annelere tek bir kelime etmedim. Bir yavruyu sosyal medya paylaşımları çoğalsın diye bizzat kurban edebilenlere tepki verdim. Öldürülen masum insanlar en çok da çocuklar yüzünden İsrail Devleti’ni affedilemez buluyorum. Dün yapılan (Refah saldırısı) saldırıyı aklıselim herkes gibi ben de kınıyorum.

14 BİN ÇOCUK ÖLDÜRÜLDÜ

Gazze’de geçen sene 6 Ekim’de başlayan savaştan bu yana 14 bine yakın masum çocuk İsrail ordusunun saldırıları sebebiyle hayatını kaybetti.