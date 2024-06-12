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Murat Soydan vefat etti... Yeşilçam’ın yakışıklı “jön”üne veda

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Murat Soydan vefat etti... Yeşilçam’ın yakışıklı “jön”üne veda

Kültür - Sanat Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Rol aldığı 200’den fazla film ve yapımla Yeşilçam’ın en tanınmış yüzlerinden biri olan usta aktör Murat Soydan, dün 83 yaşında hayatını kaybetti. Usta aktörün naaşı, yarın İstanbul’daki Ataköy 5. Kısım Ömer Durak Camii’nde öğle vakti kılınacak cenaze namazı sonrasında Zincirlikuyu Mezarlığı’nda defnedilecek.

MURAT ÖZTEKİN'İN HABERİ - Rol aldığı 200’den fazla film ve yapımla Yeşilçam’ın en tanınmış yüzlerinden biri olan usta aktör Murat Soydan, dün 83 yaşında hayatını kaybetti. Soydan, geride sıra dışı bir hikâye bıraktı...

Türk sinemasında bir dönem yaygın olduğu üzere takma isim kullanan oyuncunun asıl adı Rüçhan Tercan’dı. Çocukken okul kitaplarını satıp sinema bileti almasından belliydi ne olacağı! Üniversitede iktisat okudu ama konservatuvara da devam etti.

Sonra “Perde” mecmuasının 1966’da açtığı yarışmayı kazanarak Yeşilçam’a Murat Soydan olarak merhaba dedi. “Kolsuz Kahraman”la  denenmek üzere- başlayan sinema yolculuğunda, yakışıklılığıyla öne çıktı ve romantik filmlerin aranan “jön”ü oldu. Artık Türkân Şoray, Hülya Koçyiğit ve Fatma Girik gibi devrinin yıldız isimleriyle birlikte rol alıyordu. Sesi sayesinde de sahnelere çıkıp şarkılar söylüyordu. Bu dönemde Hollywood’dan teklif alsa da lisan engeline takıldı. Ancak Soydan, hafızalara kazınan “Zulüm” fi lmindeki oyunculuğu ile Altın Portakal’da ödül kazanmayı başardı.

DİN ÂLİMLERİNİ CANLANDIRMIŞTI

Yeşilçam’da 1970’lerin sonunda yaşanan müstehcen film furyası döneminde oyunculuğu bırakan Soydan, kariyerinin son yıllarında ise daha ziyade TV dizilerinde rol aldı ve TGRT’nin “Akşemseddin”, “Ali Semerkandi” ve “Behlül-i Dânâ” gibi birçok filminde velîleri, din âlimlerini canlandırdı. Usta aktörün naaşı, yarın İstanbul’daki Ataköy 5. Kısım Ömer Durak Camii’nde öğle vakti kılınacak cenaze namazı sonrasında Zincirlikuyu Mezarlığı’nda defnedilecek.

Düzenleyen:  - Kültür - Sanat
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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