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Haberler > Kültür - Sanat > Roma’da bir ilk! Hazreti Mevlâna’nın çağrısı Kolezyum’da yankılanacak

Roma’da bir ilk! Hazreti Mevlâna’nın çağrısı Kolezyum’da yankılanacak

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Roma’da bir ilk! Hazreti Mevlâna’nın çağrısı Kolezyum’da yankılanacak
Roma, Yunus Emre Enstitüsü, Tasavvuf, Kolezyum, Sempozyum, Haber
Kültür - Sanat Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Hazreti Mevlâna’nın ‘öğretisi’ İtalya’nın başkenti Roma’ya taşınacak...  Roma Yunus Emre Enstitüsünde 24 Haziran’da düzenlenecek “Mistisizm: Doğu ile Batının Buluştuğu Köprü” sempozyumunda tasavvufun farklı yönlerini uzman isimler anlatacak.

MURAT ÖZTEKİN - Aynı gün, yine Yunus Emre Enstitüsü tarafından açılacak “Sırra Yolculuk: Harflerin Hikmeti” sergisi ise hat sanatının incelikleriyle bu manevi anlatıya görsel bir boyut katacak. Sergide, hattatlar Abdurrahim Kahya ile Seyit Ahmet Depeler’in uluslararası ödüllere sahip 22 eseri sanatseverlerle buluşacak. Roma’nın yaz buluşmalarından biri olan “Musica in Venere” serisine de bu yıl Mevleviler damga vuracak. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile İtalya Kültür Bakanlığının iş birliğiyle 25 Haziran gecesi gerçekleşecek faaliyette, Konya Büyükşehir Belediyesinin 30 kişilik topluluğu, Mevlâna Celaleddin-i Rumî’nin öğretilerini sanatın diliyle aktaracak. Dünyanın en çok ziyaretçi ağırlayan tarihî mekânlarından biri olan Kolezyum’daki bu faaliyet, seride bir ilk olacak. 

Roma’daki etkinlikler, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı, Yunus Emre Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Abdurrahman Aliy, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ve Türkiye’nin Roma Büyükelçisi Elif Çomoğlu Ülgen ile İtalyan yetkililerin katılımıyla gerçekleşecek. 

Türkiye, geçtiğimiz aylarda yine Kolezyum’da gerçekleştirilen “Göbeklitepe: Kutsal Bir Yerin Gizemi” sergisiyle yankı uyandırmıştı.  

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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