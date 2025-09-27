Selimiye Camii'nde tartışmalı restorasyona durdurma kararı!

Edirne’deki dört buçuk asırlık Selimiye Camii’nde “orijinal dönüş” düşüncesiyle kabul edilen yeni restorasyon projesinde çalışmalar yapılıyordu. Yeni desenlerin uygulanacağı mabedin ana kubbesindeki 18. veya 19. asra ait olduğu düşünülen katmanların kaldırılmaya başladığı, bazı bölgelerde "numune çalışmaları" yapıldığı öğrenilirken, kubbedeki katmanların tamamen kazınıp kazınmayacağı tartışma konusuydu.

Selimiye Camisi'ndeki restorasyon çalışmaları büyük ölçüde tamamlanırken, iç kısmındaki kalem işleri de bitirilmeye çalışılıyordu. Yapılan değişiklikler tepkiyle karşılanırken, özellikle kubbe kısmında yapılması planlanan değişiklikler tartışmaları alevlendirdi.

Sosyal medyada da paylaşılan cami kubbesi hakkında teklif edilen görüntü tepki çekti.

İlk defa Türkiye Gazetesi'nin dikkat çektiği restorasyon hakkında ana kubbedeki nakış uygulaması yüzünden çalışmalar durduruldu. Bazı sanatçılar kubbenin ilk olduğu düşünülen hâlindeki kalem işleriyle süslenmesini, bazıları ise üç asırlık olduğu söylenen barok-klasik karışımı desenlerin korunmasını savunuyor.

MAHKEMEDEN DURDURMA KARARI

Tartışılan restorasyon çalışması Edirne İdare Mahkemesi’ne taşındı. Mahkeme, Selimiye Camisi’nin ana kubbe yazılarındaki değişiklik önerisine ilişkin açılan davada yürütmeyi durdurma kararı verdi. Edirne İdare Mahkemesi kararında, Yüksek Kurul’un onayladığı projeyle ilgili tüm belgelerin talep edildiği ifade edildi.