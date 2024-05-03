Sinemada bu hafta | Adalet nerede? Çarpıcı bir hukuk filmi: “Tereddüt çizgisi”

Bir cinayet zanlısını savunan avukat Canan’ın sıkışmışlığını merkezine alan “Tereddüt Çizgisi”, cevaplar vermek yerine, seyirciyi adalete dair sorgulama yapmaya iten bir film.

MURAT ÖZTEKİN'İN HABERİ - Hırslı bir avukat olan Canan, İstanbul’dan memleketi Uşak’a dönüp ablasıyla beraber yoğun bakımda ölüme ilerleyen annesinin sorumluluğunu üstlenmiştir. Hastanede yatıp kalkan zor durumdaki kadın, aynı zamanda ağır bir dava almış; eski patronunun kardeşini öldürmekle suçlanan Musa’nın savunmasını üstlenmiştir. Kendisi delillerin karartıldığını düşünüp genç adamın aslında masum olduğuna kanaat getirmiştir. Ancak aynı gün mahkemede yapılan karar duruşmasında yeni durumlar gün yüzüne çıkar ve her yönüyle sıkışmış olan avukat Canan da olan bitenler hakkında ağır kararlar vermek mecburiyetinde kalır…

Yönetmen Selman Nacar’ın Venedik Film Festivali’nde gösterilen ve geçtiğimiz günlerde İstanbul Film Festivali’nde ödüller kazanan “Tereddüt Çizgisi” adlı son eseri, işte böyle bir hukuki dramı merkezine alıyor. Eserde avukat karakterini Tülin Özen canlandırırken ona Oğulcan Arman Uslu, Erdem Şenocak ve Gülçin Kültür Şahin gibi isimler refakat ediyor.

YÖNETMENİN HUKUKİ MÜCADELESİ

“İki Şafak Arasında” adlı ilk filminde tek günde geçen bir hikâye anlatan yönetmen Nacar, bu defa müddeti iki güne çekiyor. Hukuk eğitimi alan Nacar, yine hukuki bir durumu merceğine alıyor; bir avukatın düştüğü dilemma üzerinden seyircisini suç ve adalet mefhumları üzerine düşünmeye sevk edecek bir hikâye ortaya çıkarıyor.

Yönetmen, arthouse kalıpları içerisinde yani festivallerde gösterilen ama festivallere hapsolmayacak bir eser meydana getirmeye çabalıyor. Büyük kısmı kamu binalarında ve mahkeme salonunda geçen eserde, seyircinin merak hislerini devamlı kamçılıyor ve ritmi yüksek tutmanın yollarını arıyor. Aynı zamanda seyirciyi salonun içerisine dâhil ediyor. Ancak hikâyenin zayıf yanları ve bazen de yerinde gelmeyen hamleler işin tesir gücünü yer yer zayıflatıyor.

METAFORLAR DİKKAT ÇEKİYOR

“Tereddüt Çizgisi” metaforlarıyla da dikkat çeken bir eser. Ancak filmdeki imanın tersine, “Mahkeme çatısından suların akmasıyla minarenin külahının düşmesi irtibatlı olamaz mı?” diye düşünmeden edemiyorsunuz!

Öte yandan filmde derinlikli bir karakter çalışmasına imza atılıyor. İngiltere’de eğitim alıp nihayetinde memleketi Uşak’a dönmek mecburiyetinde kalan bir kadın avukat karakteri meydana getiriliyor. Ancak onun mücadelesi üzerinden düşük tonlu feminizm mesajlarının öne çıkarılması, temel hikâye örgüsü içerisinde sırıtıyor. Yine de Tülin Özen, canlandırdığı avukat Canan karakteriyle seyirciye çoğu zaman tesirli bir performans sunuyor.

SORULAR SORDURACAK

Hasılı “Tereddüt Çizgisi” Türkiye üzerine realist tablolar çizen, cevaplar vermek yerine, seyirciyi sorgulamaya iten ve bunu olabildiğince canlı yapmaya çalışan bir eser oluyor.

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