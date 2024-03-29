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Haberler > Kültür - Sanat > 'Üç Harfliler' 6'ncı defa geliyor! Popüler serinin son filmi 10 Nisan'da vizyonda

'Üç Harfliler' 6'ncı defa geliyor! Popüler serinin son filmi 10 Nisan'da vizyonda

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
&#039;Üç Harfliler&#039; 6&#039;ncı defa geliyor! Popüler serinin son filmi 10 Nisan&#039;da vizyonda

Kültür - Sanat Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Türk sinemasında korku türünde çekilen filmlerin sayısında son yıllarda büyük bir artış var. Böyle bir dönemde popüler yerli korku filmi serisi “Üç Harfliler” de yeni bir halkayla seyirciyle buluşmaya hazırlanıyor...

MURAT ÖZTEKİN'İN HABERİ - TME Films ve Muhteşem Film’in ortak yapımcılığını üstlendiği, Melodi Tözüm’ün hem yönetmenliğini hem de senaristliğini yaptığı serinin altıncı filmi “Üç Harfliler: Nazar” 10 Nisan’da sinema salonlarında olacak. Ülkemizde toplamda bir milyonu aşkın seyirci tarafından izlenen “Üç Harfliler” serisinin bu taksidinde, yaşlı bir kadının, Nazar adlı torununun istismara maruz kalıp acımasızca öldürülmesinden sonra intikam hissiyle karanlık bir yola girmesi işleniyor.

Filmin oyuncu kadrosunda ise Elçin Atamgüç, Hatice İrkin, Gülderen Güler ve Elis Sezgin gibi isimler yer alıyor. Yönetmen Melodi Tözüm, ilk uzun metrajlı eseri olan film hakkında çok iddialı konuşuyor. Tözüm, seyirciyi film bittikten sonra bile akıllardan çıkmayacak, uzun süre etkisi altında bırakacak ve belki de kâbuslar görmesine sebep olacak bir filmin beklediğini söylüyor.

Düzenleyen:  - Kültür - Sanat
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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