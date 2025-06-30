'Yanköşe'de yeni eser! Duvarda insanın tabiattaki yıkımı var

Beyoğlu’ndaki bir duvarda yer alan güncel sanat projesi “Yanköşe” enteresan eserlere ev sahipliği yapıyor.

MURAT ÖZTEKİN - Sanat alanının on birinci edisyonunda ise insanın tabiata verdiği zararları ve kontrolsüz şehirleşmeyi gündeme getiren bir enstalasyon sergileniyor. Sanatçı Alper Aydın “Jeo-Atlas” isimli çalışmasında, Yanköşe’yi dikey bir yeryüzüne dönüştürerek azalan yeşil alanlara dikkat çekiyor.

Kahve Dünyası’nın destek verdiği Yanköşe’de ekim sonuna kadar sergilenecek proje, sanatseverleri derin bir sorgulamaya davet ediyor.