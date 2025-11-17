Fatih Belediyesi, kültür ve edebiyat dünyasının belleğini canlandıran Cağaloğlu Kitapçılar Sokağı’nı ihtişamlı bir törenle hizmete açtı. Yayıncılığın doğduğu sokak, yeniden kitap kokusuna büründü.

İstanbul’un kültür ve matbuat tarihinin simgesi olan Cağaloğlu “yayıncılığın kalbi” olarak bilinen sokağıyla yeniden hayata döndü. Fatih Belediyesi tarafından âdeta kalp masajı yaptırılan Cağaloğlu Kitapçılar Sokağı, Türkiye’nin yayıncılık hafızasını geleceğe taşıma hedefiyle kültürel bir dönüşüme imza attı. Tarih boyunca pek çok gazete, dergi, yayınevi ve matbaanın merkezi olan Cağaloğlu; bundan böyle yalnızca bir hatıra değil, “yaşayan bir kültür mekânı” olarak İstanbulluları ağırlayacak. Proje kapsamında Şengül Hanım Sokak ve Küçük Sokak, özgün dokusu korunarak yeniden düzenlendi. Binaların alt katları kitapçılara, yayınevlerine ve kültür odaklı işletmelere ayrıldı. Sokak boyunca yalnızca yayıncılık faaliyetlerine izin verilerek bölgenin kimliği koruma altına alındı. Toplam 12 yayınevi ve kitap dağıtımcısı, alanda yerini aldı. Kitapçılar Sokağı akademisyenler, kültür insanları ve sanatçılar için çalışma mekânı hâline getirildi. Tüm bu dönüşüm, Cağaloğlu’nun tarihî ruhuna sadık kalarak “kitapla nefes alan bir sokak” anlayışıyla gerçekleştirildi.

Açılış Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan’ın ev sahipliğinde yapıldı

“BİR HAFIZAYI YAŞATIYORUZ”

Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan’ın ev sahipliğindeki açılış törenine yazar İskender Pala, Yazma Eserler Kurumu Başkanı Coşkun Yılmaz, İl Kültür ve Turizm Müdürü Hüseyin Keskin, yayınevi temsilcileri, yazarlar ve kitapseverler katıldı. Başkan Turan “Bana ‘5 önemli projenizi sayın’ deseler, bu mütevazı çalışma da onların arasında yer alır. Çünkü biz burada sadece bir sokak yenilemedik. Bir hafızayı, bir ruhu, bir kültürel mirası yeniden ihya ettik” dedi. Yaklaşık çeyrek asırdır böyle bir mekânın eksikliğinin hissedildiğini dile getiren İskender Pala “Bu proje geçmiş ile bugünü, kitap ile mekânı, kültür ile insanı buluşturacak bir köprü oldu” ifadelerini kullandı. Yayınevi temsilcileri ise uzun süredir beklenen bu adımın sektöre yeni bir moral kazandırdığını belirterek “Türkiye’de kitap okunmuyor” söyleminin aksine, okurla buluşmanın en güzel adresinin yeniden Cağaloğlu olduğunu vurguladı.

YENİ KÜLTÜR TURİZMİ

Sokak İstanbul’un kültür turizmine de katkı sunacak. Projeyle birlikte semt; edebiyat turları, imza günleri, kültür söyleşileri, sergiler ve şiir akşamlarına ev sahipliği yapacak bir merkez hâline geliyor. Yayıncılar, yazarlar, akademisyenler ve öğrenciler için de cazibe noktası hâline gelen sokak “kitabın kalbi Cağaloğlu’nda yeniden atıyor” mottosuyla kültür rotalarının yeni durağı olma yolunda ilerliyor. Projeyle sokakta yer alan tüm cepheler, tabelalar, vitrin düzenleri ve zemin kaplamaları tarihî dokuya uygun biçimde yenilendi. Aydınlatma elemanlarından oturma alanlarına kadar tüm tasarımlar, okuma kültürünü destekleyecek bir atmosfer oluşturmak maksadıyla seçildi. Bu yönüyle Cağaloğlu Kitapçılar Sokağı, yalnızca bir ticari alan değil, bir kültürel kamusal alan kimliği taşıyor.

SEVDA KILIÇ

Haberle İlgili Daha Fazlası