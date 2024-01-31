Yıllara meydan okudu vandallara direnemedi: 2 bin yıllık köprüye sprey!
Tokat'ta, Roma dönemine ait olduğu düşünülen 2 bin yıllık tarihi Sulusaray Köprüsü yıllara meydan okudu ancak vandallara yenik düştü. Köprünün üzerine sprey boya ile yapılan yazılamalar tepki çekti.
Düzenleyen: Seda Çakır / Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
Kültür - Sanat Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Tokat’ın Sulusaray ilçesinde Çekerek Irmağı üzerinde Roma dönemine ait olduğu düşünülen 2 bin yıllık Sulusaray Köprüsü, yıllara meydan okuyor.
Halen araç ve yaya trafiğine açık olan köprü, şehir dışından gelen turistleri de ağırlıyor.
SPREY BOYA İLE YAZI YAZDILAR
Tarihi köprünün üzerine sprey boyalarla yapılan yazılamalar ise tepki çekti.
İlçe sakinlerinden Burhanettin Erden, “Tarihi ve dokusuyla gerçekten güzel bir köprü. Esnafımız, ilçe görevlileri ve vatandaşlar biraz daha saygı gösterip sahip çıkarsa daha iyi olacak” dedi.
Düzenleyen: Seda Çakır - Kültür - Sanat
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı