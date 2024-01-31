Yıllara meydan okudu vandallara direnemedi: 2 bin yıllık köprüye sprey!

Tokat'ta, Roma dönemine ait olduğu düşünülen 2 bin yıllık tarihi Sulusaray Köprüsü yıllara meydan okudu ancak vandallara yenik düştü. Köprünün üzerine sprey boya ile yapılan yazılamalar tepki çekti.

Düzenleyen: Seda Çakır / Kaynak: İhlas Haber Ajansı 31 Ocak 2024 10:41 - Güncelleme: 31 Ocak 2024 10:42 - Güncelleme:

Tokat, Köprü, Haber

Kültür - Sanat Haberleri / İhlas Haber Ajansı