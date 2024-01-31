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    • Yıllara meydan okudu vandallara direnemedi: 2 bin yıllık köprüye sprey!

    Tokat'ta, Roma dönemine ait olduğu düşünülen 2 bin yıllık tarihi Sulusaray Köprüsü yıllara meydan okudu ancak vandallara yenik düştü. Köprünün üzerine sprey boya ile yapılan yazılamalar tepki çekti.

    Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    - Güncelleme:
    Yıllara meydan okudu vandallara direnemedi: 2 bin yıllık köprüye sprey!
    Tokat, Köprü, Haber

    Kültür - Sanat Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    Tokat’ın Sulusaray ilçesinde Çekerek Irmağı üzerinde Roma dönemine ait olduğu düşünülen 2 bin yıllık Sulusaray Köprüsü, yıllara meydan okuyor.

    Yıllara meydan okudu vandallara direnemedi: 2 bin yıllık köprüye sprey!

    Halen araç ve yaya trafiğine açık olan köprü, şehir dışından gelen turistleri de ağırlıyor.

    Yıllara meydan okudu vandallara direnemedi: 2 bin yıllık köprüye sprey!

    SPREY BOYA İLE YAZI YAZDILAR

    Tarihi köprünün üzerine sprey boyalarla yapılan yazılamalar ise tepki çekti.

    Yıllara meydan okudu vandallara direnemedi: 2 bin yıllık köprüye sprey!

    İlçe sakinlerinden Burhanettin Erden, “Tarihi ve dokusuyla gerçekten güzel bir köprü. Esnafımız, ilçe görevlileri ve vatandaşlar biraz daha saygı gösterip sahip çıkarsa daha iyi olacak” dedi.

     

    Düzenleyen:  - Kültür - Sanat
    Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    TokatKöprü
    Haberler > Kültür - Sanat > Yıllara meydan okudu vandallara direnemedi: 2 bin yıllık köprüye sprey!
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