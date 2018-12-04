İki yılda 45 ilde 84 okulda 30 bin’e yakın engelli öğrencinin hayatına dokunan Turkcell, imzalanan yeni protokolle, Engelsiz Eğitim’i bütün Türkiye’de yaygınlaştırmayı amaçlıyor. Protokol kapsamında, meslek edinme atölyeleri ve teknoloji sınıfları oluşturularak eğitim ve istihdam imkânı oluştururken Millî Eğitim Bakanlığı himayesinde hayat geçirilen Zekâ Gücü projesi ile de özel kabiliyetli öğrenciler desteklenmeye devam edilecek. Hedef 2020’ye kadar 50 bin engelli, 50 bin özel yetenekli öğrenci... Turkcell Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Akça “Çocuklarımızın kabiliyetlerini ortaya çıkaracağız. Savrulup gitme tehlikesi içinde olan evlatlarımız var. Onları bu dijital zorbalıktan kurtarmaya yönelik gayretler içindeyiz” dedi.
100 bin öğrenciye destek verecek
04.12.2018 - 06:38 | Son Güncelleme: 04.12.2018 - 06:39
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Turkcell’in, özel eğitim ihtiyacı olan bireylerin yetkinliklerini artırmak ve toplumsal hayata katılmalarını sağlamak amacıyla 2015’ten beri Millî Eğitim Bakanlığı himayesinde sürdürdüğü Engelsiz Eğitim Programı’nda yeni bir dönem başlıyor.
Etiketler : Turkcell,
591695 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/kultursanat/591695.aspx
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