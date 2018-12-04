Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İki yılda 45 ilde 84 okulda 30 bin’e yakın engelli öğrencinin hayatına dokunan Turkcell, imzalanan yeni protokolle, Engelsiz Eğitim’i bütün Türkiye’de yaygınlaştırmayı amaçlıyor. Protokol kapsamında, meslek edinme atölyeleri ve teknoloji sınıfları oluşturularak eğitim ve istihdam imkânı oluştururken Millî Eğitim Bakanlığı himayesinde hayat geçirilen Zekâ Gücü projesi ile de özel kabiliyetli öğrenciler desteklenmeye devam edilecek. Hedef 2020’ye kadar 50 bin engelli, 50 bin özel yetenekli öğrenci... Turkcell Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Akça “Çocuklarımızın kabiliyetlerini ortaya çıkaracağız. Savrulup gitme tehlikesi içinde olan evlatlarımız var. Onları bu dijital zorbalıktan kurtarmaya yönelik gayretler içindeyiz” dedi.