Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

TRT Müzik ve TRT İstanbul Radyosu iş birliğiyle gerçekleşecek “Hoş Sada” programında, ocak ayından itibaren Türk müziğinin yıldızları ağırlanacak. Turkcell Platinum Sahnesi’nde, sanat ve halk müziğinin değerli isimlerinin konuk edileceği konser serisi aynı zamanda, TRT Müzik ekranlarından müzikseverlerle buluşacak. Ağırlıklı olarak ses sanatçılarının ağırlanacağı seride, Türk sanat müziği ve Türk halk müziği sahnesinin solistlerine bir orkestra eşlik edecek. En sevilen eserlerin yer alacağı “Hoş Sada”, 6 Ocak akşamı Ayşen Birgör konseri ile başlayacak.