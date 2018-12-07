Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

İlk konserini beş yaşındayken doğduğu Şam’da veren sanatçı, bu akşam İstanbul Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda (CRR) sahneye çıkacak. Chamamyan; caz, folk, oryental, fado, sufi, Afrika ve Latin ezgilerinin ahenkli birleşimiyle oluşan müziğiyle, İstanbullu müzikseverleri kuşatacak. Lena Chamamyan, eserlerinde geleneksel Arap şarkılarıyla Batılı klasikleri harmanlıyor. 2008 yılında Avusturya basını tarafından, “dünya müziği şarkıcısı” dalında beş yıldız verilen sanatçı, 2011 yılında ise Arabian Business (Arap İş Dünyası) Dergisi tarafından, Arap dünyasındaki en etkili 500 kişiden biri olarak gösterildi.