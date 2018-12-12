Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

Kumaş yakarak renk elde etme usulüne dayanan ve Saadi tarafından “Azarnegari” olarak isimlendirilen teknik, sergiye taşındı. Sanatçının “Mehr” başlıklı sergisi, Maçka Valide Çeşme’de bulunan Art Parisa Sanat Galerisinde açıldı. Azarnegari’nin dünyadaki tek temsilcisi olan Ahad Saadi, konularını İran mitolojisinden alan tabloların yanı sıra farklı temalarda da eserler imal ettiğini söyledi. Saadi “Anadolu, İran ve Mezopotamya coğrafyasının zengin kültürel mirasının sanatçısı olmaktan kıvanç duyuyorum. Eserlerimin bu topraklarda kalmasını istiyorum” diye konuştu. “Mehr” sergisi 21 Ocak akşamına kadar ziyaret edilebilecek.