Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İş adamı Hikmet Eraslan, sahip olduğu İtalyan ressamların eserlerinden oluşan koleksiyonunu kitap hâline getirdi. Eraslan’ın, sanata bakışını ve resim sanatının iş hayatına yansımalarını da kaleme aldığı “Renkli Fikirler” isimli kitabı, çarpıcı İtalyan resim koleksiyonlarından birini sanatseverlerin beğenisine sunuyor. İlk kitabı “İyi ki Battım”da iş hayatına atıldığı zamanki hatalarından aldığı dersleri anlatan Eraslan, ikinci kitabında da iş hayatını ve resim sanatını birleştiriyor. Eraslan, “Resmi sevmemi ve bir sanatsever olmamı büyük ölçüde etkileyen bu sanatçının adını kendi şirketimde yaşatıyor olmam bana ayrı bir mutluluk vermektedir” dedi.