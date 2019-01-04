Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

Cem Yılmaz ve Şahan Gökbakar'ın filmlerini vizyona vermemesiyle başlayan, film yapımcıları ile sinema salonu işletmecilerini karşı karşıya getiren 'sinemada mısır krizi' tartışmaları devam ediyor. Bu gerilime son olarak yapımcı ve yönetmen Talip Karamahmutoğlu da dahil oldu. Mars Group’un sözleşmeye uygun davranmamaya devam etmemesi hâlinde ‘Müsaadenizle Büyükler’ filmini vizyondan çekeceğini açıklayan Karamahmutoğlu, “Olan filmin ilk haftasına oldu” dedi. Filmlere eşit şartlar sunulmadığını ifade eden Karamahmutoğlu “Filmin vizyona ilk girdiği gün bütün seanslarda verileceğine dair sözleşme olmasına rağmen 10.30 ve 12.45 saatlerinde gösterdiler. Eşit şartlarda yarışma hakkımızı elimizden aldılar. Bizim filmimiz bir öğrenci filmi, sabahın 10.30’unda kim gider?” dedi. Yapımcıların 10 sene öncesinde de tek biletten 5 lira kazanabildiğini sözlerine ekleyen Karamahmutoğlu, açıklamasını şöyle sürdürdü: Şimdi maliyetler arttı fakat hâlâ 5 lira alıyoruz. Mars, 10 sene evvel 10-12 liraya bilet satarken şimdi 30-40 liraya satıyor.

KANUN TEKLİFİ İYİLEŞTİRİLMELİ

Tartışmaların odağında yer alan CGV Mars Entertainment Group CEO'su Dong Won Kwak, sinema sektöründe yaşanan tartışmanın yeni bir olgu olmadığını ifade etti. Kwak "Film endüstrisinin büyümeye devam edebilmesi için, sinemaya gitme eylemi basit bir içerik tüketimi değil, birçok etkeni barındıran kültürel bir tecrübe olarak konumlandırılmalıdır. Meclis'e sunulan yasa teklifinin büyüme potansiyeline sahip olan bu sektördeki yatırımları aksatmaması adına iyileştirilmeye ihtiyaç duyan alanları olduğunu düşünmekteyiz" dedi.