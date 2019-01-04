Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

Bu yıl ‘Kardeşlik’ teması altında gerçekleştirilen yarışmaya animasyon, kısa film ve kısa senaryo dallarında eserler müracaat etti. Eserlerin ön değerlendirmesi ise 2 ayrı jüri, tarafından, 8- 9 Ocak tarihlerinde gerçekleştirilecek. Toplamda 100 bin Türk lirası mükâfat dağıtılacak yarışmanın gala ve ödül töreni 16 Şubat’ta yapılacak. Yarışmanın danışma kurulu üyelerinden yönetmen Nazif Tunç, Hazreti Muhammed’in (aleyhisselam) ahlakını sinema yoluyla toplumlara anlatmaya çalıştıklarını kaydetti.