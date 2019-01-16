Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

Devlet Tiyatroları (DT) Genel Müdürlüğünün farklı bölgelerinde sahnelenen “Cimri”, “Hastalık Hastası”, “Suç ve Ceza” gibi yoğun alaka gören klasik eserler, 21 Ocak’a kadar Ankara’da sahnelenecek. DT Genel Müdürü Mustafa Kurt “Hem yerli yazarlarımıza önem vereceğiz hem de dünyanın kabul ettiği büyük eserleri sahneleyeceğiz. Dünya ile yarışmak böyle bir şey. Türkiye büyüdü ama dünya küçüldü. Biz repertuvarımızı oluştururken sadece kendimiz için yapmıyoruz. Uzak Doğu’da ve Balkanlarda yaşayan soydaşlarımıza da repertuvar yapıyoruz” diye konuşuyor.