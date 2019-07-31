Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

Faaliyette Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Handan İnci, farklı ülkelerden öğrencilere yazar Ahmet Hamdi Tanpınar’ı anlattı. ‘Huzur’suz Bir Entelektüel: Ahmet Hamdi Tanpınar’ konulu ders veren İnci, Tanpınar’ın hep bir arayışta olduğuna işaret ederek, “Tanpınar arayan ve kurcalayan bir yazardır. Öğretici değildir, daha çok soru sordurur ve farkına vardırır” dedi. Tanpınar’ın yaşamaya ve hayata dönük bir insan olduğunun altını çizen İnci, onun insana inandığını ve dünyayı sevdiğini anlattı. İnci,Tanpınar’ın Birinci Dünya Savaşı’nı yaşadığını ve kendisini “Biz asrın başında doğanlardık. Mahkum bir neslin çocuğuyduk” şeklinde anlattığını da sözlerine ilave etti. Yunus Emre Enstitüsü’nün Türkoloji ve tercümanlık alanlarında çoğunluğu lisansüstü eğitim alan yabancı katılımcılara Türkçeyi ve Türk edebiyatını anlatmak amacıyla başlattığı program, 4 Ağustos’ta sona erecek.