Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

Türkiye ve dünya sinemasından 48 filmi, görme ve işitme engelli sinemaseverler için erişilebilir mekânlarda sunacak olan festival, yine İstanbul, Eskişehir ve Ankara olmak üzere 3 şehirde gerçekleşecek. Festival 7-9 Ekim tarihleri arasında İstanbul, Boğaziçi Üniversitesi Sinema Salonu’nda (SineBu), 11-13 Ekim tarihlerinde Eskişehir, Yunus Emre Kültür Merkezi’nde, 16-20 Ekim tarihleri arasında ise Ankara’da sinemaseverleri ağırlayacak. Festival programında Türkiye sinemasının son dönemde öne çıkan en iyi örneklerden derlenen “Engelsiz Yarışma” ve yabancı filmlerin olduğu “Dünyadan” başta olmak üzere çeşitli başlıklar yer alacak.