Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Murat Öztekin - Dolapdere’deki modern binasına taşınan Vehbi Koç Vakfına bağlı Arter, altı kata yayılan dört bin metrekarelik sergileme sahasıyla büyük topluluklara hitap edecek. Arter, hem koleksiyonundan hem dışarında oluşturduğu yedi sergi ile sezona merhaba diyecek. Yeni sezonda Beyoğlu’nda yeni bir mekân daha açılıyor. İstiklal Caddesi’ndeki tarihî Meymenet Han, varlığını yeni bir sanat ve kültür kurumu olarak “Meşher” adıyla 13 Eylül’den itibaren devam ettirecek. Bir sanat mekânı da Anadolu’da açılıyor. Tanınmış Japon mimar Kengo Kuma’nın tasarladığı Odunpazarı Modern Müze (OMM) önümüzdeki ayın başında Erol Tabanca’nın şahsi koleksiyonundan meydana getirilen bir sergiyle sanatseverlere merhaba diyecek.

