Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

Akbank Sanat Merkezi, Institut Français, Kadıköy Sineması ve Bina’da yapılacak festivaldeki “Osmanlı İmparatorluğu’ndan Görüntüler” bölümünde Library of Congress arşivinde bulunan eski İstanbul görüntüleri dünyada ilk defa seyirciyle buluşacak. 1915 yılında çekildiği tahmin edilen “Boğaz Turu” adlı görüntüler bir asır öncesinin Boğaziçi’ni gün yüzüne çıkarıyor. Aynı arşivden keşfedilen bir başka film ise Robert Koleji, yani bugünkü Boğaziçi Üniversitesi kampüsünün 1921’deki görüntülerini içeriyor. Ulusal Macar Arşivi’nden gelen 1926 tarihli bir haber görüntüsünde ise Budapeşte Büyükelçiliği görevini yerine getiren Hüsrev Gerede görünüyor. Diğer kısa haber filminde ise Gül Baba Türbesi gösteriliyor. Bu bölümde yer alan Macar filmi “Denizcinin Hazinesi” Tuna Nehri’ndeki bir gemide çalışan cesur denizci Timar’ın hikâyesini anlatıyor.