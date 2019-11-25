Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

İstanbul’da bir metal kesim atölyesinden çok amaçlı sahneye dönüştürülen K! Kültüral Performing Arts’ta sahnelenmeye devam eden oyun, seyircisini hem karanlık hem rengârenk karnavala davet ediyor. Proje tasarımı, sahne metni ve rejisi Kültüral’ın Kurucu Sanat Yönetmeni de olan Yağmur Yağmur’a ait olan oyun; müziğin, ışığın, animasyon ve ‘video art’ın kuvvetli sahne plastiği içinde öne çıkışı ve sanatçıların katılımı da oldukça dikkat çekiyor. Dün seyirciyle buluşan oyun, yarın ve aralık ayında da sahnelenecek.