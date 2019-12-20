Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

BİRLİKTEN SAVAŞ DOĞAR!

George Lucas’ın 1977’de ortaya çıkardığı “Star Wars” veya bizdeki adıyla “Yıldız Savaşları”, sinema tarihinin hem en uzun soluklu hem de en popüler film serilerinden biri oldu. Star Wars’un yeni kalıplar ortaya koyan sinematografisiyle birlikte iktidar ve gücü sorgulayan fikriyatının da bu başarıda tesiri vardı.

ÜÇLEMENİN SONU

2015 yılında seriyi yeni jenerasyonlarla tanıştırmak için başlanan retro tarzdaki üçleme ise 70 ve 80’lerde ortaya konulan filmlerin havasını yakalamayı başardı. İlk film ‘Güç Uyanıyor’ serinin efsane karakterleriyle birlikte Kylo Ren, asi kız Rey, Poe ve Finn gibi yeni kahramanlarla bizi tanıştırıyordu. İki sene evvel sinemada arzıendam eden “Son Jedi” ise Rey’in Jedi’lık sırrı üzerinden Direniş’in umutlu mücadelesine bizi şahit ediyordu. Bu hafta da “Star Wars: Skywalker’ın Yükselişi” filmiyle üçleme nihayete erdi. Yönetmen koltuğunda ‘Güç Uyanıyor’da da imzası bulunan J.J. Abrams’ın oturduğu filmde; Daisy Ridley, Adam Driver, Oscar Isaac, John Boyega, Carrie Fisher ve Lupita Nyong’o gibi oyuncular rol alıyor.

"Star Wars: Skywalker'ın Yükselişi" vizyona giriyor

GÖRSEL ŞÖLEN VAR

Seyredenler hatırlayacaktır: “Son Jedi” filminde Kylo Ren, Büyük Lider Snoke’u öldürmüş ve kötülüklerin membaı İlk Düzen’in yeni lideri olmuştu. Ancak ‘Jedi’liğin henüz bitmediği ortaya çıkmış ve büyük bir savaş yaşanacağının bariz sinyalleri verilmişti. Süratle ilerleyen bir hikâyenin olduğu yeni filmde, İlk Düzen’e isyan eden Direniş grubu son büyük savaşını vermek için güç birliği yapıyor. İçindeki gücü keşfeden Rey, pilot Poe ve cesur asker Finn’le bir araya gelen ekip “aydınlık” için savaşa girişiyor. Ancak efsane kötüler de enteresan şekilde kavgaya dâhil oluyorlar. Birçok karakterle, karmaşık bir hikâye sunulan filmde yine seyirciyi hayran bırakacak görsel bir şölen meydana getiriliyor.

TEREDDÜTLÜ SAVAŞ YOLCULUĞU

İttihat Terakki’nin yol açtığı en büyük felaketlerden biri olan Sarıkamış Faciası, daha evvel Türk sinemacılar tarafından “Sarıkamış Çocukları”, “Eve Dönüş: Sarıkamış” ve “120” gibi filmlere mevzu oldu. Tiyatrocu ve yönetmen Kenan Korkmaz da ilk uzun metrajlı filmi olan “Beyaz Hüzün”de atalarının yaşadıklarından ilham alarak Sarıkamış Harekâtı’nda kaybolan bir manga askeri merkezine alıyor. Filmin yönetmeni Korkmaz, aynı zamanda başrolde oynuyor. Ona Murat Yatman ve Duygu Poyraz gibi isimler refakat ediyor. Eserde anlatılan kurgu hikâye şöyle: Başında Abrek çavuşun olduğu bir manga asker, Sarıkamış’a ilerleyen tümenden ayrılarak yollarını kaybediyor. Abrek ve arkadaşları, yolda dondurucu soğuk ve hastalıklarla mücadele ederken tereddütlerle boğuşmaya başlıyorlar. Ancak karşılaştıkları şeyler kendilerine bir istikamet çiziyor…

TARİHÎ FİGÜRLER YOK

“Beyaz Hüzün” Sarıkamış Harekâtı’nın dramını tesirli bir görsellikle yansıtan, emek harcanmış bir eser. Ancak faciaya sebep olan tarihî figürlere temas edilmeyen filmde mesaj endişesiyle hikâye, arka plana itiliyor.

TV'NİN ARKASI ÇOK KARANLIK

Amerikalı Roger Ailes, tanınmış siyasetçilerin medya kampanyalarını yürütürken, Rupert Murdoch’la el sıkışınca Amerikan medyasında yeni bir devri başlatır... Sol-liberal bir ideolojinin hâkim olduğu ABD medyasına, 1996’da haber kanalı Fox News’i dâhil eden Ailes, CNN ve MSNBC’yi alt etmek için popülist bir yayın politikası ortaya çıkarır. Bu da işe yarar. 2016’da haber kanalı, artık iki büyük rakibinin toplam seyirci sayısını aşan bir reytinge ulaşmıştır. Ancak işten attığı bir çalışanı, Ailes’ın kendisini istismar ettiği iddiasını ortaya atar. Bu büyük bir kampanyaya dönüşünce, Ailes kariyerinin dibini bulur ve bir müddet sonra da ölür...

Yönetmen Jay Roach, işte bu istismarın izini sürmeye iddiasıyla “Skandal”ı seyirci karşısına çıkarıyor. John Lithgow, Margot Robbie, Charlize Theron ve Nicole Kidman gibi yıldız oyuncuları bir araya getiren filmin hikâyesi şöyle gelişiyor: Fox&Friends programının sunucularından Gretchen Carlson, işten kovulduktan hemen sonra Roger Ailes’a cinsel taciz davası açar. Alies, eski çalışanının hiç şansının olmadığını düşünse de -rakiplerinin de katkısıyla- bu dava kamuoyunda büyük ses bulur. Derken başka kadınlar da Alies’ın kendilerine yaptığı tacizleri duyurmaya başlar. Bu savaşta televizyon yorumcusu Gretchen Carlson, Megyn Kelly ve Kayla olmak üzere üç kadın ön plana çıkar. Nihayetinde Ailes, anlatılan hikâyeler karşısında 16 günde pes ederek dibe vurur…

PATRON NEREDE

Filmde yıldız oyuncuların gerçek hayattaki karakterler benzemesi için ustaca bir makyaj çalışması yapılmış. Ancak karakterler aynı ustalıkla derinleştirilememiş. Utanç verici taciz hadiselerinden yola çıkarak trend fikirleri ön plana çeken filmde, Roger Ailes yerden yere vurulurken nedense büyük patron Rupert Murdoch kenarda tutulmuş.

AİLEYE ATEŞ GİBİ DÜŞTÜ

Günümüz sinemasının en kabiliyetli yönetmenleri arasında gösterilen Pablo Larraín’in son filmi “Ema” sanat ve modern aile mefhumları üzerine sıra dışı bir eser. Mariana di Girolamo, Santiago Cabrera ve Josefina Fiebelkorn’un başrollerinde yer aldığı filmde, evlat edindikleri çocuk yüzünden evlilikleri dağılan bir çiftin çarpıcı hikâyesi işleniyor. Ema ve Gaston çifti, problemli birlikteliklerini düzeltmek için Polo’yu ailelerine dâhil ediyorlar. Ancak çocuk Ema’nın kardeşinin yüzünü yakıyor ve bir kediyi buzdolabına kapatıyor. İkilinin hayatı altüst olunca problemli çocuk, iade ediliyor. Ema, hayata yeniden tutunmak için bir şeyler yapmak zorunda kalıyor…

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