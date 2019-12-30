Başakşehir Belediyesi’nin Film Okumaları faaliyetine misafir olan Çolak, izlediği filmleri seçerken neler yaptığını anlattı. Bir filmi seyretmeden evvel yönetmenin dünyasını tanımaya çalıştığını ifade eden Çolak “Yönetmenin hakkında söylenenleri ve söyleşilerini okuyup izlerim. Yaslandığı akımları, etkilendiği kitapları öğrenerek onun hayal dünyasının nasıl olduğu konusunda fikir oluşturmaya çalışıyorum” şeklinde konuştu. Çok sevilen “Kapan” filminin senaryo çalışmalarına da değinen genç yönetmen “Kapan’ın senaryosunu Güven Adıgüzel ile birlikte yazdık. Senaryo yazım safhasında hiç bir araya gelmedik. Koordinasyon için sadece telefonda görüştük. Benim kaldığım yerden o devam etti. O bıraktı, ben yazdım. Senaryoyu böylece tamamladık” diye konuştu.
Seyid Çolak: Yönetmenleri kitaplarla tanıyorum
30.12.2019 - 04:27 | Son Güncelleme: 30.12.2019 - 04:29
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Yurt dışından ve Türkiye’deki festivallerden ödüller alan “Kapan” filminin yönetmeni ve senaristi Seyid Çolak sinemaseverlerle buluştu.
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671898 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/kultursanat/671898.aspx
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