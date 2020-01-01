Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

Gişelerde ilk üç sırayı yerli yapımlar aldı. Box Office Türkiye’den derlenen bilgilere göre, 2019’da 58 milyon 698 bin 279 kişi sinema salonlarını doldurdu. Yönetmen Mehmet Ada Öztekin’in “7. Koğuştaki Mucize” adlı filmi, 5 milyon 305 bin 558 seyirciye ulaşarak yılın en çok seyredilen filmi oldu. Şahan Gökbakar’ın kardeşi Togan Gökbakar ile senaryosunu yazıp başrolünde yer aldığı “Recep İvedik” serisinin altıncı filmi 3 milyon 965 bin 714 kişi tarafından seyredilerek en çok izlenen ikinci yapım oldu. Listenin üçüncü sırasında yer alan Yılmaz Erdoğan’ın yazıp yönettiği “Organize İşler Sazan Sarmalı”, 3 milyon 537 bin 429 kişi tarafından seyredildi. En çok izlenenler listesinde dördüncü sırayı ise “Avengers: Endgame” filmi aldı.