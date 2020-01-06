Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

Yılın ilk temsilini yapan oyun, aktüel yorumu ve sahne performansıyla seyircilerin beğenisini kazandı. Haldun Dormen gibi pek çok tiyatrocunun hâlen oyun sahnelemeye devam ettiğini hatırlatan Süheyl ve Behzat Uygur kardeşler, 86 yaşında vefat eden babaları Nejat Uygur hakkında “Yaşasaydı, sahnede kalmaya devam ederdi” dedi. Babaları Nejat Uygur’dan bu yana seyircilerle iyi bir bağ kurduklarını ifade eden Behzat Uygur “Seyircimizin bize niçin geldiğini çok iyi biliyor, biz de seyircimizin ne istediğini çok iyi biliyoruz. Karşılıklı olarak her oyunda onlarla birlikte gülüyoruz” dedi. İlk olarak Nejat Uygur tarafından sahnelenen oyunda 1960’lı yıllara ait dekor ve kostümler kullanılıyor.