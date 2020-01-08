Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

SİYAD üyeleri tarafından geçen yıl Türkiye’de vizyona giren yabancı filmler arasında yapılan oylama neticesinde en çok oyu “Parazit” aldı. Güney Koreli yönetmen Bong Joon-ho’nun filmi sınıf çatışmasını çapıcı bir dille işliyor. SİYAD’ın en iyi yabancı filmler listesinde “Şüphe”, “Arakçılar” ve “Joker” gibi filmler de ilk sıralarda yer aldı. SİYAD, 2019 Türkiye Sineması Ödüllerinin adaylarını ise önümüzdeki hafta açıklayacak. Mükâfatlar da mart ayındaki 52. SİYAD Ödül Töreni’nde sahiplerine takdim edilecek.