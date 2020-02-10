Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

Türkiye Basım Yayın Meslek Birliği tarafından 3-5 Mart tarihinde düzenlenecek program için yayımcıların görüşme takvimlerini hazırladıkları online randevu sistemi açıldı. Türkiye’den çok sayıda yayınevi yöneticisi, ile sivil toplum kuruluşu temsilcisinin İstanbul’da buluşacağı programda binlerce telif anlaşmasının gerçekleşmesi bekleniyor. Fellowship bu yıl iki tanınmış ismi Türkiye’ye getiriyor. Programda yapay zekâ çalışmaları ile bilinen Colin Lovrinovic, yayımcılıkta yapay zekâ konusunu masaya yatıracak. Meksika’dan Guadalajara Kitap Fuarı Koordinatörü Padillo Cortés de İstanbul’da olacak.