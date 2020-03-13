Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

Koronavirus salgını kültür sanat dünyasını da alarma geçirdi. Ortaya çıkan durum en çok sinema dünyasını tedirgin etti. 12-23 Mayıs tarihlerinde yapılması düşünülen Cannes Film Festivali’nin ileri bir tarihe tehir edilmesi konuşulurken, Türkiye’de bugün beyazperdeye gelecek bazı filmlerin vizyon tarihleri ertelendi. Bilâl Kalyoncu ve Özgür Bakar’ın “Malazgirt 1071” filminin prömiyeri eylüle, “Deney”in bir hafta sonraya, “Müstakbel Damat” ve “Aslan Hürkuş: Kayıp Elmas” filmlerininki ise belirsiz bir tarihe ertelendi. Nisanda gösterime girmesi gereken yeni James Bond filmi “No Time To Die”ın vizyon tarihi kasıma alındı.

PEŞ PEŞE İPTALLER

Türkiye’deki kültür sanat kurumları sergi, konser, oyun ve festival gibi faaliyetlerini de tek tek tehir ediyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Şehir Tiyatroları oyunları, müze ziyaretleri ve Cemal Reşit Rey gibi alanlardaki faaliyetlerini mart ayı sonuna kadar iptal etti. 6 Mart’ta başlayacak 16. Akbank Kısa Film Festivali’nde jüri değerlendirmelerinin yapılmasına karar verilirken halka açık gösterimler ileri tarihe ertelendi. Denizli Büyükşehir Belediyesi 4. Kitap Fuarı, 3. Kepez Kitap Fuarı ve 25. İzmir Kitap Fuarı ileri tarihlere ötelendi. 20-29 Mart’ta gerçekleştirilmesi planlanan “7. Frankfurt Türk Tiyatro Festivali” de 5-15 Haziran tarihine alındı. 18-20 Mart’ya yapılacağı açıklanan arkeoloji ve müzecilik fuarı Heritage İstanbul’un açılış tarihi de kasım ayına alındı.