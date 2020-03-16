Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

Geleneksel Sanatlar Derneğinin çıkardığı Lale dergisinin ilk sayısı neşredildi. Lale Yayıncılık’tan çıkan derginin yayın kurulunda Prof. Dr. Uğur Derman, Prof. Dr. Çiçek Derman, Prof. Dr. Nurhan Atasoy ve Prof. Dr. Selçuk Mülayim gibi isimler yer aldı. Genel Yayın Yönetmenliğini Ahmet Akcan’ın üstlendiği Lale dergisi yılda üç defa neşredilecek. Dergiyi çıkarma sebeplerini anlatan Akcan “Böylesine zengin kültür, sanat ve medeniyet birikimine sahip olmanın bilinciyle bunun büyük bir ihtiyaç olduğunu tespit ettik. Dergiyi çıkarma kararımızı paylaştığımız sanatkâr ve akademisyenler büyük bir heyecanla derginin isabetli bir karar olduğunu ve bunu desteleyeceklerini belirtti” dedi.