Murat Öztekin - Daha önce Bursa, İstanbul, İzmit, Eskişehir ve Kütahya şehirlerine tek tek giderek ders veren Şahin, talebelerinin çalışmaları aksamasın diye internet ortamında çalışmayı sürdürüyor. Hattat Şahin “Beş şehirde dersime gelen 400 talebenin hat kursları aksamasın diye, dersini yapanların cep telefonundan yazılarını göndermelerini istedim. Evden çıkmadan bütün gün bu yazıları değerlendirip eksiklerini belirtiyorum. Yeni asrın nimetlerini, eski zamanın gelenekli sanatlarına tatbik ediyoruz. Böylece köklerimizden beslenip günümüz şartlarına göre kendimize has zaviyeden, sanatımızı geliştiriyoruz” dedi. İrfan Altıkardeş İHA
Klasik sanatlara dijital ders
23.03.2020 - 05:57 | Son Güncelleme: 23.03.2020 - 06:00
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kültür Bakanlığı Hat Sanatçısı Mahmut Şahin, koronavirüsten ötürü eğitime ara verilince hat derslerine dijital ortamda devam ediyor.
Etiketler : Mahmut Şahin,
690253 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/kultursanat/690253.aspx
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