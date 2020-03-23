Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Murat Öztekin - Daha önce Bursa, İstanbul, İzmit, Eskişehir ve Kütahya şehirlerine tek tek giderek ders veren Şahin, talebelerinin çalışmaları aksamasın diye internet ortamında çalışmayı sürdürüyor. Hattat Şahin “Beş şehirde dersime gelen 400 talebenin hat kursları aksamasın diye, dersini yapanların cep telefonundan yazılarını göndermelerini istedim. Evden çıkmadan bütün gün bu yazıları değerlendirip eksiklerini belirtiyorum. Yeni asrın nimetlerini, eski zamanın gelenekli sanatlarına tatbik ediyoruz. Böylece köklerimizden beslenip günümüz şartlarına göre kendimize has zaviyeden, sanatımızı geliştiriyoruz” dedi. İrfan Altıkardeş İHA