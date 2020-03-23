Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Murat Öztekin - Müze, koronavirüs salgınıyla mücadele tedbirleri kapsamında geçici olarak kapandığı dönemde sanatseverleri dijital platformlarda ağırlıyor. İstanbul Modern’in Karaköy’deki son koleksiyon sergisi “Sanatçı ve Zamanı”nı, 3D sanal turla keşfetmek mümkün oluyor. Sanatseverler 109 sanatçının 193 çalışmasını inceleme fırsatını bulurken, sergiye dair metinleri de okuyabiliyor. Sergi, sanatçının zamanı ile toplumun, kültürün, tabiatın ve evrenin zamanı arasında kurulan bağa dair bir düşünce alanı aralıyor. Müzenin internet sitesinden Türkiye sinemasının 100. yılını kutlamak için gerçekleştirilen “Yüzyıllık Aşk” sergisinin dijital arşivine de erişim sağlanabiliyor.