Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

Öğrencilerinden kopmayan sanatçılar sanal ortamdan görüntülü ders vermeye, internet üzerinden talebelerini yönlendirmeye başladı… Biz de klasik sanatların usta isimlerini dinledik…

Hikmet Barutçugil: Ebru sanatçısı

BİZİM İÇİN DEĞİŞİKLİK YOK

“Zaten evime bulunan atölyede sanat çalışmaları yürütüyordum. Daha evvel de kapalı mekânlarda geçen bir hayatımız vardı. Dolayısıyla koronavirüs bizim için ciddi bir değişiklik getirmedi. İçinden geçtiğimiz bu durumda çok ibretler olduğu kanaatindeyim, biraz kendimize geldik sanki. Öte yandan ebru sanatı, bu kaos ortamında bize huzur vermeye devam ediyor. Ben de üniversitedeki derslerim sekteye uğradığı için öğrencilerimin çalışmalarını internet üzerinden takip ediyorum.”

Münevver Üçer: Tezhip sanatçısı

BOŞ KALMIŞ GİBİ DEĞİLİM

“Sanatçılar olarak devamlı evde çalıştığımızdan ötürü hiç de boş kalmış gibi hissetmiyorum. Şahsen bol bol eser meydana getiriyorum. Ben hâlâ zamanla yarışır hâldeyim. Öğrencilerimle olan derslerimizi de uzaktan eğitime çevirdik. Evet, bire bir dersten daha zor oluyor ama idare ediyoruz. Zor günlerden geçiyoruz ama üretken olmalıyız.”

Alpaslan Babaoğlu: Ebru sanatçısı

FÂNİLİĞİ ANLADIK

“Koronavirüs sayesinde hepimiz, bu dünyada kalıcı olmadığımızı derinden hissettik. Bütün sanatçılar için de iyi değerlendirilmesi gereken bir fırsat doğdu. Ben de atölyemden uzak olduğum için ebru yapamıyorum ama klasik sanatlarla uğraşanlara yardımcı olmaya çalışıyorum. Yakın zamanda online konferans verdim. Sosyal medya hesaplarımdan da ebru sanatçılarına teknik bilgiler veriyorum. Bizim usta çırak münasebetimiz kesilmez.”

Fuat Başar: Hat ve ebru sanatçısı

SANAT İÇİN UZLET LAZIM

"Covid-19’u önlemek için hükûmetin tavsiyesi üzerine herkes evine kapandı. Biz de öyle yaptık. Bu durumdan en çok ders veren kişiler etkilendi. Ama yaşanan durum sanatçıların lehine... Benim de tefekkür için zaman oluyor, sanat çalışmalarım arttı. Zaten sanat icra ederken mutlaka uzlet lazım. Bir cerrah ulu orta ameliyat yapamayacağı gibi sanat da kalabalıkta icra edilemez.”

Reza Hemmatirad: Minyatür sanatçısı

YAŞADIĞIMIZ İLK PANDEMİ DEĞİL

Bütün dünya bu günlerde yanıp kavruluyor ne yazık ki. Biz sanatçılar ‘Çevremize bir faydamız olur mu’ diye düşünmeden edemiyoruz. Ben de açtığım YouTube kanalı üzerinden minyatür dersleri veriyorum. Çağdaş ve klasik teknikleri derslerimde bir arada anlatıyorum. Her gün video yüklüyorum ve pozitif geri dönüşler alıyorum. Öğrencilerim de yaptıkları işleri online yollardan bana gösteriyorlar. Bu insanlığın yaşadığı ilk pandemi değil; sanat, içinde bulunduğumuz yıpratıcı günlerde bizim için bir çıkış yolu olabilir.”

Mahmut Şahin: Hat sanatçısı

ZAHMETTE RAHMET VARDIR

“Her zahmette bir rahmet vardır. Biz zaten öteden beri zahmet çekiyorduk. Ben haftada dört gün İstanbul dışındaydım. Bursa, Eskişehir, Kocaeli ve Kütahya’da dersler veriyordum. Artık virüs sebebiyle evden derslere bakıyorum. Yurt dışından talebelerimle online olarak ders yapıyordum. Şimdi artık herkesle bu şekilde ders yapıyoruz. Zaten hat, biraz eve kapanarak öğrenilebilen bir sanat. Bu yüzden karantina ortamı yaptığımız işlerin sayısını da artırdı. Hat sanatçıları olarak daha çoksağlıkla alakalı eserler üretiyoruz. Ayetlerin yanında Kanuni Sultan Süleyman’ın “bir nefes sıhhat gibi” beyti en çok yazılan hat eserleri arasında.”