Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bugün Türkiye gazetesi tam yarım asırlık bir çınar oldu... Türkiye, geride bıraktığımız elli senede sadece tiraj rekorları kırıp basına damga vurmadı, aynı zamanda kültür sanatın da kalbi oldu; Türkiye’nin köklü medeniyeti, Türkiye sayfalarından yayıldı... Sayısız kalem erbabı ve ilim adamı geçti gazetemizden ama aralarındaki kültür sanat adamları bir başkaydı... Kimileri kültür-sanat sayfalarını yönetti, kimileri yazılarıyla kültür dünyasına yön verdi. Gelin, “Türkiye”de iz bırakan o üstatlar, bu özel günde bir defa daha hatırlayıp aramızdan ayrılanlarını rahmetle yâd edelim...

BÜYÜK AĞA!

Türkiye gazetesinin edebiyatçı kalemlerinin başında “Osmancık” ve “Küçük Ağa” gibi eserlerin duayen yazarı Tarık Buğra geliyor. Her hafta “Pazar Sohbeti” başlığıyla sayfalarımızda makalesi neşredilen Buğra, 1987 yılından 1993’e kadar bugün bile taze kalan fikirler sundu...

Türk Edebiyatı Vakfının kurucusu, “Şeyhülmuharririn” lakaplı yazar merhum Ahmet Kabaklı da, hem gündemin hem de kültürün nabzını 1991’den 2000 yılına kadar Türkiye’de tutmuştu.

SÜTUNDAKİ VASİYET

Prof. Dr. Ayhan Songar da Türkiye gazetesinin velut kültür yazarlarından biriydi. Psikiyatri sahasında tanınmış bir hoca olan Songar, sabah kliniklerde vazifesini yapar sonrasında ise kültür mahfillerine koşar ve kalemine bunları yüklenirdi. 1989’dan son anlarına kadar gazetemizde medeniyetimizi anlatan Songar, 1997’deki vasiyeti mahiyetindeki son yazısında şunları kaleme almıştı: Görüyorsunuz, takdire tedbir kâr etmiyor. Hastalığım çok ağırlaştı. Sizden ve sevgili Enver Ören'den izin istiyorum. Kısmet olur, şifa bulursam gene bir araya geliriz. Emrihak vaki olursa sizden helallik dilerim.

Türk edebiyatını bize tanıtan isimlerden olan merhum Abdülkadir Karahan da gazetemizin unutulmaz kültür yazarlarındandı.

Türkiye’de hâlâ kültür dünyasının önde gelen isimlerinden biri olan Beşir Ayvazoğlu’nun da yolu Türkiye’den geçti. Edebiyata dair birçok eser veren Ayvazoğlu, 90’lı yıllarda gazetemizin kültür sanat yönetmenliği ve köşe yazarlığını yaptı. Türk edebiyatının yaşayan popüler şairlerinden Yavuz Bülent Bâkiler de 2013 yılına kadar Türkiye gazetesindeki “Düşündükçe” adlı köşesinde, 15 sene boyunca gündelik siyaset ve kültür üzerine yüzlerce yazı kaleme aldı. Yeşilçam’ın usta oyuncusu Cüneyt Arkın da bir dönem kültür sayfamızda köşe yazdı.

ZAMANINI AŞAN YAZILAR

Türk İslam ülküsünün mimarı Seyyid Ahmet Arvasi de “Hasbihâl” adlı köşesinde zamanını aşan yazılarıyla son anına kadar medeniyetimizi anlattı.

Uzun yıllar Türkiye gazetesinin başyazarlığını yapan büyük tarihçi Yılmaz Öztuna da günlük ve haftalık makaleleriyle maziden bugüne taşıdıkları hakikatlerle kültür dünyamıza yön verdi.

BABIALİ'NİN ŞİİR MAHFİLİ

Türkiye gazetesinin kültür sayfalarından namlı şairler de geçti. Mesela “Ölürüm Türkiye’m” gibi mısraları türkülere aktarılan merhum şair Dilâver Cebeci, Türkiye’den seslenmiş kalem erbaplarındandı. Hassaten “Seyyah-ı Fakir Evliya Çelebi” mahlasıyla yazdığı ve maziden Türkiye’ye bakan eğlenceli yazılarının tadı dimağlarda kaldı. Merhum şair Olcay Yazıcı da 1985’ten itibaren 12 sene boyunca kültür sanat sayfası hazırladı, mülakatlardan mülakatlara koştu. Şair Sadettin Kaplan da mısralarını gazetemizde ve Türkiye Çocuk’ta neşretti. Fikir adamı kimliğinin yanında bir şair de olan Ömer Öztürkmen de 28 sene kalem oynattı. “Destan Şairi” olarak tanınan Niyazi Yıldırım Gençosmanoğlu ise 1980’lerin sonunda gazetemizde yazan isimlerdendi. Merhum Cevdet Söztutan da şiirlerini bu sayfalardan neşretti. “Yollar ve İzler” eseriyle tanınan şair ve romancı Mustafa Miyasoğlu da yıllarca gazetemizin kültür sayfalarını süsleyen isimlerdendi.

KENDİLERİ GİTTİ İSİMLERİ YADİGÂR

Türkiye gazetesi, elli senelik tarihinde kültür sanat ve fikir dünyasının sayısız ismine yuva oldu. İşte unutmadığımız o kalemlerin diğerleri: Mustafa Necati Özfatura, Prof. Dr. İsmet Giritli, Sevinç Çokum, Ayşe Göktürk Tunceroğlu, Muammer Erkul, Murat Başaran, Ergun Göze, Sefa Koyuncu, Mehmet Emin Alpkan, Gürbüz Azak, İrfan Atagün, Hüseyin Sarıkoç, Özcan Ünlü, Coşkun Çokyiğit, Mehmet Nuri Yardım, Ekrem Kaftan ve nicesi…