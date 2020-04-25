Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

Şirket, salgınla mücadeleye destek olmak için dağıtımını üstlendiği filmlerdeki enteresan nesneleri açık artırma ile satacağını açıkladı. Dört defa yapılacak açık artırmalarda Safdie Kardeşlerin “Uncut Gems” filminde Kevin Garnett’ın giydiği Celtics forması ve mücevher dükkânındaki “furby kolyesi”, “Midsommar” filminde oyuncu Florence Pugh’un giydiği çiçekli elbise ile yönetmen Robert Eggers’ın çektiği “The Lighthouse”ta yer alan ahşaptan denizkızı gibi birçok sinematografik nesne, alıcısını arayacak. “Mid90s”, “Eighth Grad” ve “Hereditary” gibi filmlerde yer alan bazı objeler de açık artırmaya çıkacak. Satılacak ürünlerden elde edilen gelirin tamamı ABD’deki yardım ve sağlık kuruluşlarına bağışlanacak.