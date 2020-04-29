Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Murat Öztekin - Yazdığı güreş romanlarıyla adından söz ettiren yazar Halil Delice, yeni romanında bu defa bir başka “er meydanına” odaklanıyor. Delice, Babıali Kültür Yayınlarından çıkan “Şu Yeryüzü Ermeydanı: Türkiye Son Kale” isimli eserinde, insanoğlunun yeryüzündeki 300 bin yılı aşkın serencamına bizi ortak ediyor.

Sorularımızı cevaplayan Delice, bu defa dünyayı er meydanına benzeterek uzun bir zaman dilimini içine alan bir hikâye anlattığını söylüyor. Kitabının çıkış noktasına temas eden yazar Delice “Benim asıl niyetim Kırkpınar güreşlerinin romanını yazmaktı. Kırkpınar’ı yazarken gördüm ki yeryüzünün özü bir er meydanı. Hazreti Âdem arza indirildiği günden beri dünya bir mücadele sahasına dönüştü. O günden bugüne iyilerle kötülerin kavgası devam ediyor ve kıyamete kadar devam edecek. Bir kısım insanlar yeryüzünü hayır meydanı yapmaya, diğerleri ise şer meydanı yapmaya çabalıyor. Kitap, bu hakikatler etrafında dolaşıyor” diye konuşuyor. Delice, kitabı kaleme almasındaki maksadı ise “Nefes aldığımız müddetçe yeryüzündeki mücadele devam edecek. Bunun için agâh olmak gerekiyor” sözüyle hülasa ediyor.



EDEBİYAT GELENEKTEN AYRI TUTULAMAZ

Edebiyatın duygulardan beslendiğini dile getiren Delice “Tabii ki kitaplar da geleneklerimizden kopuk olamaz. Roman da insana değerlerini öğretebilir” ifadelerini kullanıyor.