Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

Covid-19 pandemisi, sinema dünyasını şekillendirmeye devam ediyor. Bütün dünyada dijitalleşmenin hız kazandığı koronavirüs günlerinde daha önce Türkiye’de yaşanan “Patlamış Mısır Krizi”ne benzer bir kavga bu defa Hollywood’da patlak verdi. “Troller Dünya Turu” filmini sinema salonlarında göstermeden online platformlarda seyirciyle buluşturan ABD’li film şirketi Universal, eser seyredilme rekoru kırınca yeni strateji belirledi. Şirket, sinema salonları açıldıktan sonra da bazı filmleri online film platformlarında gösterime sokacağını açıkladı. Ancak bu hamleye dünyanın en büyük sinema salonu zinciri olan AMC Theatres’tan misilleme geldi. AMC, bu durumda Universal’ın filmlerini salonlarında göstermeyeceğini ilan etti. ABD’deki Ulusal Tiyatro Sahipleri Birliği de bu karara destek verdi. Böylece Hollywood’da sinema salonları ile film şirketleri arasında sonu belli olmayan bir kavga başlamış oldu.