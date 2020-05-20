Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sinema sektöründe millî değerlere sahip filmlerin yer aldığı bir dijital platforma duyulan ihtiyacı dile getiren usta yönetmen, “Büyük dağıtım firmalarına giremeyen ama kendi değerlerimize sahip bir platform oluşturmak çok büyük bir ihtiyaç olarak karşımızda... Bu da bir yatırım gerektiriyor” dedi. Sinemada geleneksel kavramlarla düşünmenin kimilerini rahatsız ettiğini savunan Uçakan, festivallerin inanca dair eserlere kapılarını kapattığını söyledi. AA