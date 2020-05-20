Sinema sektöründe millî değerlere sahip filmlerin yer aldığı bir dijital platforma duyulan ihtiyacı dile getiren usta yönetmen, “Büyük dağıtım firmalarına giremeyen ama kendi değerlerimize sahip bir platform oluşturmak çok büyük bir ihtiyaç olarak karşımızda... Bu da bir yatırım gerektiriyor” dedi. Sinemada geleneksel kavramlarla düşünmenin kimilerini rahatsız ettiğini savunan Uçakan, festivallerin inanca dair eserlere kapılarını kapattığını söyledi. AA
'Millî film platformu lazım'
20.05.2020 - 03:19 | Son Güncelleme: 20.05.2020 - 03:20
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
“Reis Bey” ve “Yalnız Değilsiniz” gibi filmlerin usta yönetmeni Mesut Uçakan, Sinema Akademisinin ev sahipliğinde “Uçakan’la Sinema Üstüne” başlığıyla tertiplenen online faaliyette tecrübelerini paylaştı.
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705401 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/kultursanat/705401.aspx
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