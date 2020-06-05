Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Törenin ardından Eyüpsultan Araştırma Merkezinde (EYSAM) gerçekleşen söyleşide Ahmet Haşim’in sanatı ele alındı. Burada konuşan şair Mustafa Yürekli “Cumhuriyet dönemi sanat ve edebiyat tarihi, siyasi tarihin etkisi altındadır. Örneğin edebiyat tarihçilerinin ve eleştirmenlerin ortak resmî poetikasındaki ‘kurgu’ Ahmet Haşim ile şiirlerine, kitaplarına, eserlerine yansıyan ‘büyük şair’ Ahmet Haşim, neredeyse aynı kişi değildir. 4 Haziran 1933’te vefat eden büyük şair Ahmet Haşim’e yapılan haksızlığa ölümünün 87’nci yıl dönümünde son verilmesi gerekir” dedi. Yürekli, usta edebiyatçıya yönelik resmî anlatıda (hikâyelemede) iftiralar atıldığını, gizleme ve çarpıtma yapıldığını savundu. AA