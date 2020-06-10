Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

Festival programından, Venedik, Toronto, Cannes, Tallinn ve SXSW film festivallerinde ilk gösterimlerini yapmış 15 film, “filmonline.iksv.org” internet adresinden erişime açılıyor. Filmleri seyretmek için yine aynı site üzerinden bilet alınabiliyor. Seçki filmlerinden biri her gün 21.00’de gösterime açılacak ve beş gün sonra gösterimden kalkacak. Programda Türkiye’den Hüseyin Tabak’ın “Çingene Kraliçe”filmi de yer alıyor. İstanbul Film Festivali’nin sonbahar aylarında seyirciyle buluşması planlanıyor.