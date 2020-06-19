Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dünyanın önde gelen sanat müzelerinden olan mekân, 6 Temmuz’da kapılarını yeniden ziyaretçilere açacak. 73 bin metrekare alan üzerine kurulu müze, pandemi sebebiyle 13 Mart’ta ziyaretçilere kapılarını kapatmıştı. Louvre Müzesi, 350 binden fazla esere sahip olması sebebiyle dünyanın en büyük sanat müzesi olarak biliniyor ve önemli eserleriyle her yıl 10 milyona yakın ziyaretçi çekiyor. Louvre Müzesi yakınındaki Tuileries Bahçesi ve Eugene-Delacroix Ulusal Müzesi ise 22 Haziran’da sanatseverleri kabul edecek. franswa,