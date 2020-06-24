Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

Sabancı Vakfının desteklediği kazılar, Prof. Dr. Serdar Aybek başkanlığında temmuz ayında başlayacak. Bu sene şehrin dokusunun temel kaynağı olan su kaynaklarının araştırılmasına devam edilecek. Ayrıca antik şehrin yakınlarında bulunan zeytinyağı pres taşının tekrar yontulması ve zeytinyağının yaklaşık iki bin sene evvelki teknoloji ile yeniden üretilmesi planlanıyor. Antik şehirde eski eski tekniklerle inşa edilen cam fırının da 2020 kazı sezonunda çalıştırılıp Metropolis’e has cam bardakların yeniden imal edilmesi hedefleniyor.