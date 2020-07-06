Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sosyal problemlere sanat aracılığıyla dikkat çekmek amacıyla 2016 yılından bu yana tertiplenen Sabancı Vakfı Kısa Film Yarışması’nın müracaatları başladı. “İklim Değişikliğini Kim Çekiyor?” sloganı ile beşincisi gerçekleştirilecek kısa film yarışmasının teması ise “Değişen İklimler, Değişen Hayatlar” olarak belirlendi. Sabancı Vakfı 5. Kısa Film Yarışması için başvurular 20 Kasım’a kadar devam edecek. Yarışmaya başvuracak eserlerin en fazla 5 dakika uzunluğunda olması ve iklim değişikliği konusunu ele alması gerekiyor. Eserler, öncelikle ön jüri tarafından değerlendirilecek ve finale kalan en az 10 en fazla 15 eser arasından jüri son değerlendirmeyi yapacak. Eserlerin birincisine 20 bin TL, ikincisine 15 bin TL, üçüncüsüne 10 bin TL mükâfat verilecek. Yarışmaya “www.kisafilmuzunetki.org” internet adresinden başvurulabilecek.

"SANATIN GÜCÜNÜ KULLANIYORUZ"

Sabancı Vakfı Kısa Film Yarışması ile toplumsal problemlere dikkat çekmek için sanatın gücünü kullandıklarını söyleyen Sabancı Vakfı Genel Nevgül Bilsel Safkan,“Sinemacıları, iklim değişikliğinin nedenlerini, hayatımızdaki etkilerini ve bu konuda yapılması gerekenleri beyazperdeye taşımaya davet ediyoruz. Sanatın dönüştürücü gücü ve yönetmenlerin bakış açısı ile toplumda iklim değişikliği konusunda farkındalık oluşturmak istiyoruz” diyor.