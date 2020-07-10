Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

Salgın sebebiyle ara verilen “Ildikó Enyedi Hakkında Her Şey” adlı program da 16-19 Temmuz tarihleri arasında kaldığı yerden devam ediyor. Program çerçevesinde sinemasında evren ile insan ruhunun esrarlarını çözmeye çalışan yönetmenin filmografisinden dördü kısa olmak üzere sekiz film gösterilecek. Macar yönetmenin “Beden ve Ruh”, “Büyücü Simon”, “Tamas Ve Juli” ve “Benim XX. Yüzyılım” gibi uzun metrajlı eserleri seyirci karşısına çıkacak. İstanbul Modern Sinema, sınırlı sayıda seyirciyi maske ile kabul edecek.