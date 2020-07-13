Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Murat Öztekin - “Bir Rüyanın İnşası: Arnavutluk Sanatında Toplumcu Gerçekçilik” isimli sergi, diktatör Enver Hoxha’nın (Hoca) idaresi zamanında Arnavutluk'ta yapılan resimler ve propaganda malzemeleriyle acılı bir devrin sanata yansıyan taraflarını gün yüzüne çıkarıyor. Arnavutluk’un tanınmış sanatçılarının eserlerinden geniş bir antolojiye yer veren sergide, propaganda posterinden film afişine, kilim deseninden giysi tasarımına, ders ve çocuk kitaplarından dergilere kadar çeşitli işler görülebiliyor.



PROPAGANDA SANATI!

Teşhir edilen eserler, sanatın toplulukları dönüştürmek ve kontrol etmek için nasıl kullanıldığını gözler önüne sererken, “Propagandadan sanat olur mu?” sorusunu da akıllara getiriyor. Serginin sanatçıları arasında, “Halk Ressamı” unvanına sahip Guri Madhi, dönemin propagandasına hizmet eden grafik sanatçılarından Safo Marko, Pandi Mele ve Pëllumb Bylyku ile Robert Përmeti gibi isimler yer alıyor. Küratörlüğünü Artan Shabani’nin yaptığı sergi 15 Kasım’a kadar görülebilecek.